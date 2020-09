In Schulen im Kreis Südliche Weinstraße werden fast 900.000 Euro für die digitale Ausstattung investiert. Nach Angaben der Kreisverwaltung stammt das Geld aus dem Digitalpakt Schule. Ausgebaut werden die EDV-Netzwerke und die WLAN-Versorgung mit Internet in Schulen und Schulzentren in Annweiler, Bad Bergzabern, Edenkoben, Maikammer und in Herxheim. Für zehn Prozent der Kosten muss der Landkreis aufkommen, die übrigen 90 Prozent werden vom Bund übernommen. Im Kreis Germersheim fördert der Bund über ein Sofortprogramm die Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit Computern mit 317.000 Euro. Für den gleichen Zweck stehen dem Kreis Bad Dürkheim 281.000 und dem Rhein-Pfalz-Kreis 234.000 Euro zur Verfügung.