Südliche Weinstraße: Gelbe Säcke werden wie gewohnt abgeholt

Bei der Wertstoffentsorgung in Kaiserslautern und Pirmasens gibt es mit dem neuen Jahr neue Regeln. Nach Verwaltungsangaben betrifft das die Gelben Säcke für Kunststoff. In der Innenstadt von Kaiserslautern gibt es die Gelben Säcke laut Verwaltung ab morgen nur noch gegen Vorlage einer Abholkarte. Diese befänden sich im neuen Abfallkalender für die Innenstadt. Für die Ortsbezirke von Kaiserslautern gebe es eine andere Regelung: Hier könnten Einwohner die Gelben Säcke noch bis Ende Februar verwenden, ab März komme erstmals die Gelbe Tonne zum Einsatz. So soll vermieden werden, dass die Plastiksäcke bei Wind durch die Gegend fliegen. Auch Pirmasens hat sich das zum Ziel gesetzt: Laut Stadt wird hier ab morgen in fast allen Vororten auf die Gelbe Tonne umgestellt. Nur in der Innenstadt und dem Vorort Hengsberg bleibe es vorerst bei den Gelben Säcken. mehr...