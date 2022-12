Landau: Geißler als neuer Oberbürgermeister vereidigt

Auf Hirsch folgt Geißler: Landaus neuer Oberbürgermeister ist am Dienstag ins Amt eingeführt worden. Bis er dann auch tatsächlich für die Geschicke der Stadt verantwortlich ist, dauert es aber noch etwas.

Im Juli gewählt, im Dezember vereidigt, im Januar geht´s los - das ist Dominik Geißlers (CDU) Weg zum Amt in Kurzform. Am Dienstagabend kam im Alten Rathaus der Stadtrat zusammen. Unter anderem auf der Tagesordnung: Wie sollen Flüchtlinge künftig in Landau untergebracht werden, und wer ist im Stadtvorstand ab Januar für was zuständig.

Noch im Amt: der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU). Stadt Landau

Letzte Sitzung von Hirsch

Es war die letzte Sitzung, die Thomas Hirsch (CDU) leitete. Zum Abschluss wurde Dominik Geißler vereidigt und in sein Amt eingeführt. In seiner Rede sagte Geißler, er sei überglücklich, in die alte Heimat zurückgekehrt zu sein. Im Moment fühle es sich noch so an wie ein andauerndes Speed-Dating, "ständig läuft man jemandem über den Weg".

Dank und Respekt hätten alle in der Kommunalpolitik verdient, betonte der neue Oberbürgermeister. Die meisten machten das ja ehrenamtlich, zusätzlich zu ihrem Beruf. "Ich setze darauf, dass wir einen Gemeinsinn haben."

Hirsch wird sich dann am kommenden Sonntag mit einem Stehempfang in der Festhalle endgültig als Oberbürgermeister verabschieden. Im Januar wird er seinen neuen Job als Präsident der Rheinland-Pfälzischen Sparkassen antreten.

Bald im Amt: Dominik Geißler (CDU). SWR

Geißler: Mitten in der Krise ins Amt

Geißlers Amtszeit beginnt offiziell erst im Januar, aber schon jetzt ist er bei vielen Terminen dabei; so auch zu Beginn der Woche, als es in einem Pressegespräch um die Situation der Flüchtlinge in Landau ging. Den Start hätte er sich dann doch etwas leichter vorgestellt, sagte Geißler da. Stattdessen: Energiekrise, Flüchtlingskrise, und als direkte Folge eine millionenschwere Mehrbelastung für den Haushalt. "Ich hatte eigentlich gedacht, ich könnte jetzt erst einmal strategisch und ruhig die Stadtentwicklung angehen", so Geißler. Nun müssten Politik, Verwaltung und Bürger zusammenstehen, um das alles zu bewältigen.