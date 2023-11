Landau soll Antisemitismus-Beauftragten bekommen

per Mail teilen

Weil antisemitische Vorfälle in Deutschland wieder zunehmen, wünscht sich der Landauer Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) einen Antisemitismus-Beauftragten in seiner Stadt. Wie das genau aussehen soll, ist noch unklar.

"Ich bin schockiert, mit welcher unglaublichen Intensität der Hass auf Juden wieder zu Tage tritt", sagte Oberbürgermeister Geißler dem SWR. Er will deshalb eine Person in der Stadt, die Ansprechpartner für antisemitische Vorfälle ist und beispielsweise Kontakt zur Polizei und zur Stadtverwaltung hält. Gesucht wird jemand, der mit Landauer Schulen und Vereinen über Antisemitismus in Gespräch kommt.

Vieles ist noch unklar

Wie genau die Stelle eines oder einer Antisemitismusbeauftragten aussehen könnte, das müsse noch in der Verwaltung und im Stadtrat besprochen werden, so Geißler. Denkbar sei auch, dass ein Ehrenamtler die Arbeit übernehmen könnte. Ziel sei es auf jeden Fall, dass jede Jüdin und jeder Jude ohne Sorge vor Anfeindungen durch Landau laufen kann, sagt der Oberbürgermeister.

Juden sollen ins Stadtjubiläum einbezogen werden

Das Thema treibt Geißler schon länger um: Bereits im Sommerpressegespräch im Juni sagte er dem SWR, dass er es schade findet, dass das jüdische Leben in Landau so wenig präsent ist. Und schon da schloss er nicht aus, dass das mit der Angst vor antisemitischen Angriffen von Rechts oder von anderen Religionsgemeinschaften zusammenhängen könnte. Damals kündigte der Oberbürgermeister an, zum Landauer Stadtjubiläum eine Veranstaltung gemeinsam mit Juden aus der Südpfalz organisieren zu wollen.

Die Polizei sagte auf Anfrage, dass im Zuständigkeitsbereich der Direktion Landau in den letzten Jahren kein antisemitischer Vorfall aktenkundig geworden sei.