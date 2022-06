Wegen Corona-Pandemie: Deidesheim versteigert drei Geißböcke an einem Tag

Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es wieder die traditionelle Geißbock-Versteigerung in Deidesheim. In diesem Jahr werden erstmals drei Ziegenböcke versteigert.

Mit dabei sind die Ziegenböcke, die in den vergangenen zwei Jahren nicht versteigert werden konnten - und natürlich der diesjährige Bock. Den Anfang bei den Versteigerungen macht um 17 Uhr der Geißbock aus dem Jahr 2020. Danach seien die anderen dran, heißt es von den Veranstaltern. Der diesjährige 619. Ziegenbock heißt "Andreas der Erste". - nach Ansicht der Stadt ist er "gut gehörnt und gebeutelt". Er soll um 17:45 Uhr versteigert werden.

Teuerster Bock für 6.100 Euro ersteigert

Der Stadtbürgermeister Manfred Dörr hofft auf einen guten Preis. "Je höher sie bieten, desto besser für uns, denn mit dem Geld finanzieren wir die Veranstaltung", so der Stadtbürgermeister. "Die Ausgaben übersteigen allerdings immer die Einnahmen." Allein der Unterhalt für die letzten beiden Böcke habe pro Jahr um die tausend Euro gekostet.

Der höchste Preis für einen Deidesheimer Geißbock, der jemals erzielt wurde, lag bei 6.100 Euro - der niedrigste bei 2.200 Euro. Die Tiere stammen von Oliver Wittmer aus Forst, bei ihm wurden sie auch in den vergangenen beiden Jahre weiterhin versorgt.

Geißbock Andreas der Erste Lambrecht

Wer wird den Geißbock in diesem Jahr von Lambrecht nach Deidesheim bringen?

In diesem Jahr bringt das Ehepaar Andreas Scherf und Lena Dörrzapf den aktuellen Geißbock von Lambrecht aus durch den Wald ins Deidesheimer Rathaus. Der Bock gehe aber nicht auf der ganzen Strecke mit, sondern nur in Teilen. Die anderen Geißböcke laufen nicht mit, sondern warten vor Ort. Der Stadtbürgermeister rechnet bei gutem Wetter mit bis zu 5.000 Besuchern in Deidesheim.

Warum wird der Geißbock in Deidesheim versteigert?

Die Tradition der Geißbockversteigerung reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Seitdem bringt am Pfingstdienstag das jüngst verheiratete Brautpaar in Lambrecht einen Geißbock früh morgens durch den Wald zum Deidesheimer Rathaus, wo er versteigert wird. Hintergrund der Tradition sind Weiderechte in Deidesheim, für die der Nachbarort Lambrecht mit einem Geißbock gezahlt hatte. Der Tag der Versteigerung gilt in Deidesheim als "wichtigster Feiertag im Jahr".