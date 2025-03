Die Geißbocktradition der Städte Lambrecht und Deidesheim (Kreis Bad Dürkheim) gehört ab sofort zum Immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Das teilte die deutsche Unesco-Kommission mit. Wir sagen Ihnen, warum.

Seit 1534 wird jedes Jahr am Pfingstdienstag ein Geißbock von Lambrecht ins rund 15 Kilometer entfernte Deidesheim überführt - von einem traditionell frisch verheirateten Ehepaar. Der Brauch begann als Gegenleistung für historische Weiderechte der Stadt Lambrecht in einem Deidesheimer Wald. Nach der Geißbockwanderung wird das Tier in Deidesheim versteigert. Der Brauch zieht jedes Jahr zahlreiche Schaulustige an.

"Herausragendes Beispiel für lokales Brauchtum"

"Diese Tradition wird seit Jahrhunderten gepflegt und ist ein herausragendes Beispiel für lokales Brauchtum und lebendigen Gemeinschaftssinn in Rheinland-Pfalz", sagte Innenminister Michael Ebling. "Das Fest bringt besonders in den Pfingsttagen viele Menschen zusammen und stärkt damit neben dem Bewusstsein für die eigene Geschichte auch das soziale Miteinander vor Ort." Rheinland-Pfalz ist jetzt mit zehn Kulturformen auf der deutschen Unesco-Liste vertreten, unter anderem mit seiner Weinkultur und den Pfälzerwaldhütten.