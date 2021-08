In einem Seniorenheim in Speyer hat es bei mehreren Seniorinnen und Senioren Impfdurchbrüche gegeben. Sie haben sich mit Corona infiziert obwohl sie vollständig geimpft sind. Auch durch Reiserückkehrer stieg die Inzidenz in der Stadt an.

Laut der Stadtverwaltung Speyer haben sich sechs Seniorinnen und Senioren im Alter zwischen 70 und 80 - trotz vollständiger Impfung - infiziert. Die Senioren in dem betroffenen Heim zeigen nur leichte oder gar keine Krankheitssymptome, wie die Heimleitung dem SWR auf Anfrage mitteilte.

Stadt Speyer will schnelle Drittimpfung in Heimen

Die Stadt Speyer will wegen der Impfdurchbrüche handeln: Die zuständige Beigeordnete in Speyer Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) sagte, die Stadt strebe jetzt eine rasche Drittimpfung in Pflege- und Seniorenheimen an. So sollen Corona- Infektionen bei älteren und immungeschwächten Menschen vermieden werden. Trotz vollständiger Impfung haben sich in Rheinland-Pfalz bisher 627 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Diese sogenannten Impfdurchbrüche machten 1,8 Prozent der insgesamt rund 34.000 registrierten symptomatischen Covid-Fälle in diesem Jahr aus, teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Mittwoch mit.

Inzidenz in Speyer steigt wieder an

In Speyer war die Inzidenz in den vergangenen Tagen wegen des Corona-Ausbruchs im Seniorenheim auf 70 angestiegen - inzwischen ist sie auf 60 gesunken. Ein Ausbruch in der Aufnahmestelle für Flüchtlinge hat laut Stadt auch zur steigenden Inzidenz beigetragen. Dort hatten sich sechs neu angekommene Flpchtlinge mit dem Virus infiziert.

Auch Familien und Reiserückkehrer infiziert

Bei den übrigen Infizierten handelt es sich oft um Familien und Reiserückkehrer. Das Infektionsgeschehen sei diffus, hieß es. Insgesamt sei die Anzahl positiver Corona-Tests deutlich gestiegen. Die Stadt will mit einem "Familienimpftag" in der Stadthalle am Samstag weitere Menschen zum Impfen animieren.