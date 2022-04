Hörgeschädigte Geflüchtete in Pfalzinstitut

In Frankenthal wurden 29 ukrainische Geflüchtete im Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation untergebracht. Das hat der Bezirksverband Pfalz mitgeteilt, der die Gruppe der Geflüchteten betreut.

14 Kinder und 15 Erwachsene aus der Ukraine leben nun in Wohneinheiten des Internats in Frankenthal. Die hörgeschädigten Kinder hatten vor der Flucht die ukrainische Partnerschule des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation in Kiew besucht. Nach Angaben des Bezirksverbands Pfalz sollen die Kinder nun bald auf die Internatsschule gehen können. Für die Erwachsenen sei ein Deutschkurs geplant. Unter den Geflüchteten seien auch zwei ukrainische Lehrkräfte der Gehörlosenschule in Kiew, die nun am Internat beschäftigt werden sollen. Das Schulmaterial werde durch mehrere Spender bereitgestellt, ebenso Dinge für den täglichen Bedarf der Geflüchteten, darunter beispielsweise Batterien für Hörgeräte.