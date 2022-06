Verkehrschaos wegen ausgelaufener Flüssigkeit

per Mail teilen

In Frankenthal hat es am Feitagnachmittag ein Verkehrschaos gegeben. Grund war ein Lkw, der entzündliche Flüssigkeit verlor. Es kam zu einem Großeinsatz. Die Polizei musste die Gefahrenstelle bis zum Abend weiträumig absperren, so dass nur noch wenige Straßen befahrbar waren. Direkt angrenzende Häuser wurden vorsorglich geräumt, Kanaleingänge abgedichtet, um ein Eindringen der Flüssigkeit zu verhindern. Um die Zündgefahr bei den hohen Außentemperaturen zu minimieren, wurde die Flüssigkeit mit Schaum abgedeckt und Experten des Chemiekonzerns BASF hinzugezogen. Insgesamt waren 15 Fahrzeuge und 43 Einsatzkräfte von Feuerwehren vor Ort, sowie sechs Streifenbesatzungen der Polizei Frankenthal und umliegender Dienststellen.