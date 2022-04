Gefahr im Wald nach Schneechaos in der Pfalz

per Mail teilen

Der starke Schneefall am vergangenen Wochenende hat in den Wäldern der Vorderpfalz zahlreiche Schäden verursacht. Spaziergänger sollten vorsichtig sein und sich vorab informieren, welche Bereiche sicher sind.

Im Forstrevier Speyer hat der nasse, schwere Schnee am Wochenende vor allem bei Kiefern dazu geführt, dass große Äste und Teile von Baumkronen unter der Last herunterbrachen. So berichtet es der Speyerer Forstrevierleiter Uwe Fehr. Einzelne Bereiche seien noch nicht geräumt. Sich dort aufzuhalten, sei gefährlich, weil angebrochene Bäume über den Waldwegen hängen.

Dieser Ast brach im Friedwald Dudenhofen unter der Schneelast von einer Kiefer SWR Irmgard Reißinger

Die Aufräumarbeiten werden nach Angaben des Speyerer Forstamts wohl bis nach Ostern dauern.

Schifferstadt: Schneelast bricht junge Bäume

Im Wald bei Schifferstadt hat der Schnee nach Angaben des Revierleiters Georg Spang auch ganz junge Bäume abgeknickt. Dieser Nachwuchs werde nun für die Zukunft des Waldes fehlen.

Ludwigshafen: Maudacher Bruch, Parkinsel und Wälder meiden

Auch in Ludwigshafen wurden nach Angaben der Stadt zahlreiche Bäume durch die Schneelast umgeknickt. Mitarbeitende des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe seien dabei, umgefallene Bäume und abgebrochene Äste in den Parkanlagen und Friedhöfen sowie an Straßen wegzuräumen.

Schneebruchschäden im Maudacher Bruch Stadt Ludwigshafen / Ernst Merkel

Die Stadt Ludwigshafen empfiehlt, das Maudacher Bruch, die Parkinsel und andere Waldgebiete vorerst nicht zu betreten. Der Wildpark Rheingönheim sei jedoch bereits gesichert und bleibe geöffnet.