Auch in der Vorder-und Südpfalz sind in den vergangenen Tagen und Wochen gefälschte Impfpässe aufgetaucht. Entdeckt wurden die Fälschungen laut Polizei meist von Apothekern.

Um wie viele gefälschte Impfpässe es dabei genau geht, konnte das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen nicht mitteilen. Es gehe um schätzungsweise bis zu 18 Fällen aus. Landesweit seien es etwa 90.

Wer hat die gefälschten Impfausweise erkannt?

Die Fälschungen fielen meist in Apotheken auf. Und zwar immer dann, wenn die falschen Corona-Impfnachweise in das digitale Zertifikat umgewandelt werden sollten. Dabei sollen Apotheken-Mitarbeitern in der Pfalz unter anderem mehrfach falsche Impfstoff-Chargennummern aufgefallen sein.

Bundesweit fast 2.000 Fälle bei Polizeibehörden

Nach einer Umfrage des ARD-Politikmagazins REPORT MAINZ bei allen Landeskriminalämtern und obersten Polizeibehörden haben die Polizeibehörden in Deutschland bisher fast 2.000 Fälle in Zusammenhang mit gefälschten Impfpässen bearbeitet.

Spitzenreiter ist demnach Bayern, dessen Landeskriminalamt nach eigenen Angaben "mehr als 600 Fälle" bekannt sind, die bei den Polizeibehörden aktuell bearbeitet würden.

