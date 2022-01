per Mail teilen

Apotheken in der Pfalz hatten immer wieder berichtet, dass ihnen Impfpässe mit gefälschten Nachweisen für eine Corona-Impfung vorgelegt werden. Die Ermittlungsbehörden haben inzwischen 12 Strafbefehle beantragt.

Apotheker sollen jetzt leichter Fälschungen zur Corona-Impfung entdecken können. SWR

Es geht um Geldstrafen von bis zu 4.500 Euro wegen Urkundenfälschung. In rund 200 weiteren Verdachtsfällen werde noch ermittelt, heißt es von den Staatsanwaltschaften Landau und Frankenthal.

In den meisten Fällen würde ein bereits gefälschter gelber Impfausweis in Apotheken vorgelegt, mit dem Ziel, ihn in den digitalen Impfpass umwandeln zu lassen.

Geld oder Gefängnisstrafe für Impfpass-Fälschung möglich

Ein Beschuldigter hat seinen Strafbefehl über knapp 1.000 Euro akzeptiert, so die Staatsanwaltschaft in Frankenthal - er sei damit noch glimpflich davongekommen.

In Landau wurden sechs Strafbefehle zwischen 1.000 und 4.500 Euro beantragt. Diese werden zur Zeit von den Gerichten geprüft.