Die Gedenkveranstaltungen zur Reichspogromnacht werden heute in der Vorder- und Südpfalz wegen der Corona-Beschränkungen nur in kleinem Rahmen stattfinden. Das haben die Stadtverwaltungen mitgeteilt.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 waren unter anderem die Speyerer, die Landauer, die Ludwigshafener und die Frankenthaler Synagoge sowie mehr als 1.400 weitere jüdische Gotteshäuser in Brand gesteckt worden. Die Stadt Speyer wird einen Kranz am Mahnmal für die Holocaust-Opfer am Standort der früheren Synagoge niederlegen, die Stadt Landau am Synagogen-Mahnmal in Landau. In Frankenthal ruft die Stadt alle Bürger dazu auf, Kerzen und Blumen am Gedenkstein für die Synagoge abzulegen. Die Stadt Ludwigshafen begeht das Gedenken mit einem Gottesdienst um 17:45 Uhr. Dieser wird live im Internet auf dem städtischen You-Tube-Kanal übertragen.