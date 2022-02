Polizei in der Pfalz: Schweigeminute für getötete Kollegen in Kusel

Auch die Polizei in der Vorder-und Südpfalz hat sich am Freitag an der bundesweiten Schweigeminute für ihre beiden getöteten Kollegen in Kusel beteiligt. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz veröffentlichte danach eine Reihe von Fotos.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz setzte auch ein Zeichen Pressestelle Polizeipräsidium Rheinpfalz Trauer und Solidarität Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilte, haben sich am Freitag um 10 Uhr alle Polizeidienststellen in der Vorder-und Südpfalz an der Schweigeminute für die beiden getöteten Polizisten in Kusel beteiligt. Die Fotos zeigen Trauer und Solidarität. #ZweiVonUns #Schweigeminute https://t.co/Dkfvmk1fhG https://t.co/zPSLhfZ7ur Auch in Speyer schwiegen die Kollegen für die getöteten Polizisten Pressestelle Polizeipräsidium Rheinpfalz Polizeipräsidium bedankt sich für Anteilnahme Bei dem Gedenken seien auch Bürger, Politiker und Kollegen anderer Rettungskräfte mit dabei gewesen. "Für diese überwältigende Anteilnahme möchten wir uns im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Rheinpfalz bedanken", hieß es. Die Mitarbeiter der Polizei in Landau gedachten am Freitag ihrer getöteten Kollegen Pressestelle Polizeipräsidium Rheinpfalz Polizei Landau bekommt Blumen von Unbekanntem Die Polizei in Landau zeigte sich am Freitag von der besonderen Geste eines Unbekannten gerührt. Der Mann hatte vor dem Dienstgebäude der Polizeidirektion einen Strauß Blumen niedergelegt und damit seine Solidarität und Anteilnahme ausgedrückt. Gerade nach dem schlimmen Ereignis der letzten Tage wisse die Polizei dieses Mitgefühl zu schätzen, teilte die Dienststelle mit. Die Schweigeminute in Schifferstadt Pressestelle Polizeipräsidium Rheinpfalz Tödliche Schüsse in Kusel - Verdächtige in U-Haft Nach den tödlichen Schüssen sind zwei Tatverdächtige wegen Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord und Wilderei in Untersuchungshaft. Die 32 und 38 Jahre alten Saarländer sollen am frühen Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle auf einer Kreisstraße bei Ulmet im Kreis Kusel eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ihren 29-jährigen Kollegen erschossen haben. Die Ermittler vermuten, dass die Männer Jagdwilderei vertuschen wollten. Der Kofferraum ihres Kastenwagens war demnach voll toten Damwilds. Gedenken bei der Polizei in Ludwigshafen Pressestelle Polizeipräsidium Rheinpfalz Bundesweite Schweigeminute für Polizisten Baden-Württemberg Gedenken an erschossene Beamte Getötete Polizeibeamte aus Kusel: Bundesweite Trauerfeiern Mit einer Schweigeminute und bundesweiten Trauerfeiern wurde heute der getöteten Polizistin und des Polizisten aus Rheinland-Pfalz gedacht. Die Betroffenheit im Land ist groß. mehr...