BASF-Chef: "Unglück von 1921 ist eine eindringliche Mahnung"

Der BASF-Vorstand und die Stadt Ludwigshafen haben am Dienstag der Opfer des BASF-Unglücks vor 100 Jahren gedacht. Bei zwei Explosionen wurde am 21. September 1921 der Stadtteil Oppau fast völlig zerstört, 561 Menschen starben.

100. Jahrestag: Kränze zum Gedenken an die Opfer des BASF-Unglücks von 1921 SWR

Gedenken an die Opfer von 1921

Die BASF und Vertreter der Stadt Ludwigshafen haben am Dienstagvormittag auf dem Hauptfriedhof in Ludwigshafen, sowie den Friedhöfen in Oppau und Edigheim gemeinsam Kränze zum Gedenken an die Opfer des BASF-Unglücks vor 100 Jahren niedergelegt. BASF-Chef Martin Brudermüller und Cornelia Reifenberg (CDU), Bürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen, hielten kurze Reden.

BASF-Chef: Unglück ist eine Mahnung

"Wir werden die Opfer des 21. Septembers 1921 nie vergessen", sagte BASF-Chef Brudermüller. "Das Unglück von damals, aber auch jeder andere Unfall, der sich in einem BASF-Werk ereignet, ist für uns eine eindringliche Mahnung. Eine Mahnung, dass wir in der chemischen Industrie immer mit äußerster Umsicht arbeiten müssen. Eine Mahnung, dass wir alles Erdenkliche dafür tun müssen, dass solch ein Unglück nicht wieder geschieht."

Stadt Ludwigshafen in "Schicksalsgemeinschaft" mit BASF

Eine absolute Sicherheit gebe es jedoch leider nicht, sagte Brudermüller. Die Stadtspitze erklärte, die BASF und Stadt seien eine "Schicksalsgemeinschaft", die sich im Katastrophenfall immer gegenseitig unterstützen müsse.

Cornelia Reifenberg, Bürgermeisterin in Ludwigshafen, bei der Gedenkfeier SWR

BASF-Unglück 1921: Mehr als 500 Menschen starben

Bei dem verheerenden Unglück am 21. September 1921 auf dem BASF-Werkegelände starben damals insgesamt 561 Menschen - etwa 2.000 wurden durch die beiden Explosionen verletzt. Der Knall war bis München zu hören - noch in Heidelberg und Frankfurt gingen Fensterscheiben zu Bruch. Der Ludwigshafener Stadtteil Oppau wurde fast vollständig zerstört.

Ursache waren Sprengungen im Düngemittel-Silo

Auslöser der beiden kurz aufeinander folgenden Explosionen waren sogenannte Lockerungs-Sprengungen in einem Düngemittel-Silo der BASF im Ludwigshafener Stadtteil Oppau. Mit diesen damals üblichen Sprengungen wurde das Düngemittel aufgelockert. Das BASF- Unglück von 1921 galt als bis dato größte Industriekatastrophe der Welt.

Ludwigshafen unter Schock

Der Schock nach dem Unglück war groß, viele Menschen hatten Angehörige verloren und waren obdachlos geworden. Die Anteilnahme war riesengroß, wie das Foto des Trauerzugs damals zeigt.