Die Städte Bad Dürkheim und Wachenheim erinnern heute an den Luftangriff am 18. März 1945. In Wachenheim läuten deshalb um 12 Uhr die Kirchenglocken, in Bad Dürkheim um 14 Uhr. Bei dem Bombenangriff kamen in Bad Dürkheim über 300 Menschen ums Leben. An dem schönen Frühlingstag hatten viele Familie die Konfirmation ihrer Kinder gefeiert. In Wachenheim starben 48 Bürger.