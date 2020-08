Seine Geburtstagsfeier ist für einen 18-Jährigen in Ludwigshafen im Polizeigewahrsam zu Ende gegangen. Nach Anordnung des Staatsanwalts wurde außerdem Anzeige wegen Widerstand, Bedrohung und Beleidigung erstattet. Das teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Sonntag mit. Demnach eskalierte die Feier in der Nacht zu Sonntag nach einer wiederholten Alarmierung der Polizei wegen Ruhestörung. Beim erneuten Eintreffen der Polizisten sei gerade eine körperliche Auseinandersetzung mehrerer Geburtstagsgäste in Gange gewesen, an der auch der 18-Jährige und sein 47-jähriger Vater beteiligt waren. Vater und Sohn hätten sich beim folgenden Polizeieinsatz derart aggressiv gezeigt, dass sie verhaftet wurden. Auch den Vater erwartet eine Anzeige.