Seit Silke Mavridis Rektorin an der Gebrüder-Grimm-Grundschule in Ludwigshafen Rektorin ist, ist die Schule restlos überfüllt. Nach 16 Jahren Dauerdiskussionen um die Schulerweiterung kommen jetzt erstmal Container.

Silke Mavridis präsentiert ein wenig resigniert einen winzigen Raum, in dem mit gutem Willen sechs Kinder Platz finden. "Hier findet unser Sprachförder-Unterricht statt", erzählt sie. Von den insgesamt 244 Grundschulkindern kommen gerade mal 20 Kinder in den Genuss des Extra-Deutsch Unterrichts. Entweder abwechselnd im Mini-Raum oder auch öfter mal auf dem Flur. "Tatsächlich könnten wir personell zumindest ein wenig mehr anbieten, aber wir haben gar keinen Platz dafür", berichtet die Rektorin achselzuckend.

Winzige Räume in der überfüllten Gebrüder Grimm Schule SWR

Erweiterungsbau wird seit Jahrzehnten geplant

Als sie 2008 Rektorin der Gebrüder-Grimm-Grundschule wurde, sei gerade aus Platzmangel ein Container verbaut worden. Den Plan, die Schule zu erweitern, gebe schon seit 20 Jahren. Getan hat sich bislang nichts. "Wir bekommen fast jede Woche ein neues Kind dazu. Die Kinder kommen aus dem Ausland oder sind aus der Umgebung von Ludwigshafen in die Stadt gezogen", weiß die Schulleiterin. Schon jetzt sind die ersten Klassen vierzügig. Im neuen Schuljahr, Ende August, komme noch eine erste Klasse dazu. Doch wohin mit all den Kindern?

Dauerbaustelle statt Schulhof SWR

Container als Provisorium

Die Stadt plant mit weiteren Containern auf dem Schulhof oder mit Holzmodulen, die in einem überdachten Bereich des Schulhofes aufgestellt werden könnten. Ende August sollten die Provisorien stehen, so Silke Mavridis. Und die sind dringend nötig, um weitere Kinder in der südlichen Innenstadt von Ludwigshafen beschulen zu können. Ausreichend Förderunterricht für die vielen Migrantenkinder aber auch für deutsche Kinder mir Förderbedarf ist dann aber nach wie vor nicht möglich.

Toiletten in Containern auf dem Schulhof SWR

Elterngespräche in der Kaffeeküche

"Elterngespräche finden in der Kaffeeküche statt, einen Besprechungsraum haben wir nicht. Sportunterricht können wir den vielen Kindern auch kaum anbieten. Die ersten Klassen kriegen von den vorgesehenen drei Stunden immerhin noch zwei. Die anderen Klassen ein bis maximal zwei Stunden die Woche. Mehr ist in unserer Turnhalle nicht drin", bedauert Silke Mavridis.

Rektorin der Gebrüder Grimm Schule zum Raummangel SWR

Hort schon ausgelagert

Man habe bereits den einst in der Grundschule beheimatete Hort ausgelagert und damit noch neue Klassenräume geschaffen oder aus einem normal großen Raum zwei kleine gemacht. Der Lärmpegel in solchen Räumen und die Enge mache aber Schülern wie Lehrern zu schaffen, weiß die Rektorin.

Ortsbeirat Südliche Innenstadt sauer

Doch was ist mit dem Erweiterungsbau, der schon seit Jahrzehnten geplant ist? Zuletzt wurde der Ortsbeirat der Südlichen Innenstadt darüber informiert, dass dieser sich weiter verzögere. Lorena Schmitt, SPD-Vorstand des Ortsvereins südliche Innenstadt, zeigt sich hell entsetzt, dass sich der Erweiterungsbau weiter verzögere. "Schon als meine Kinder dort zur Schule gegangen sind, gab es Platzprobleme. Und jetzt verzögert sich der Erweiterungsbau wegen erhöhter Kosten und Personalproblemen weiter, wie man uns erklärt hat. Das kann doch nicht sein!", schimpft die Lokalpolitikerin.

Förderunterricht in Deutsch ist nur für wenige Kinder möglich SWR

Eltern: Verlasst Ludwigshafen!

"Die Kinder mussten zeitweise versetzt in die Hofpausen, weil sonst mehr Kinder auf dem Hof gewesen wären, als es zulässig gewesen wäre. Das kann doch alles nicht sein!", ereifert sich Lorena Schmitt. Margot Steeger (SPD) Mitglied des Ortsbeirates Südliche Innenstadt zeigt sich resigniert. "Ich weiß nicht wie viele Jahre wir über die Erweiterung der Gebrüder-Grimm-Grundschule im Ortsbeirat sprechen. Stets werden wir weiter vertröstet. Ich kann jungen Eltern mittlerweile nur noch raten: verlasst Ludwigshafen", erzählt sie verzweifelt. Auch die Erich-Kästner Grundschule sei restlos überfüllt.

Stadtverwaltung plant mit fertigem Erweiterungsbau bis Ende 2024

Die Stadtverwaltung hingegen gibt sich optimistisch, dass bis Ende 2024 der langersehnte Erweiterungsbau fertig gestellt sei. "Ich finde es allerdings interessant, dass man weiß, wann was fertig wird, obwohl man noch gar nicht mit den Bauarbeiten angefangen hat", bemerkt Rektorin Silke Mavridis. Eine Stadtsprecherin erklärt auf Anfrage, man habe sich für eine Holzbauweise entschieden, bei der viele Module bereits fertig geliefert werden würden. Somit würde man 30 bis 50 Prozent weniger Bauzeit benötigen als bei herkömmlichen Baumethoden.

Bewohner des Neubaugebiets werden Platzmangel verschärfen

Doch Lehrer wie Kinder glauben erst an die neuen Räume, wenn sie denn dann nach Jahrzehnten endlich auch mal stehen. "Die Pläne für das viergeschossige Gebäude, das tatsächlich dann mal auch einen Besprechungsraum und neue Klassenräume vorsieht, lesen sich gut", erzählt Silke Mavridis. Doch wann darin dann tatsächlich Kinder unterrichtet werden, das steht noch in den Sternen. Der Erweiterungsbau wird bald noch dringlicher: Auf dem ehemaligen Heberger Gelände entsteht ein Neubaugebiet, das 3.000 Bürgern Platz bietet. Darunter wird sicher auch das eine oder anderen Grundschulkind sein.