Viele Gaststätten in der Pfalz lassen ihre Innengastronomie zu Pfingsten geschlossen, obwohl sie nach der neuesten Corona-Verordnung öffnen dürften. Stattdessen werden Terrassen, Innenhöfe und Gärten bewirtet.

Dazu gehören beispielsweise der “Leinsweiler Hof“, die “Burrweiler Mühle“, das Gasthaus “Sesel“ in Rhodt unter Rietbrug oder die Weinstube “Brennofen“ in Ilbesheim. Einige Betreiber bieten Schnelltests vor Ort, andere haben Überdachungen aufgestellt, damit ihre Gäste auch bei Regenwetter im Trockenen sitzen. Der “Deidesheimer Hof“ hat seine Außengastronomie dagegen wetterbedingt wieder geschlossen. Der Hotel- und Restaurantbetrieb startet dort aber am Pfingstmontag. Die meisten Gastronomen und Hoteliers bereiten sich nach SWR-Recherchen darauf vor, ab 2. Juni wieder komplett zu öffnen, so etwa der Landgasthof “Zum Engel“ in Neuleiningen, das Gasthaus “Zum Lamm“ in Neupotz oder das Hotel “Alte Rebschule“ in Rhodt .