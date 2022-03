Der Lockdown in der Corona-Pandemie hat viele Gastronomen in der Pfalz gebeutelt. Seit Juni sind Restaurants und Hotels zwar wieder offen, aber es gibt kaum Personal - und andere Probleme.

Das Brauhaus zur Post in Frankenthal hatte vor Corona-Zeiten einmal 34 Angestellte und sieben Tage die Woche geöffnet. Der Inhaber, Andrè Oberbeck, sah sich nach der harten Zeit des Lockdowns aber mit der Situation konfrontiert, dass er - wie alle seine Kollegen in der Branche - plötzlich kein Personal mehr bekam. Seine Belegschaft schrumpfte auf 13 Angestellte.

Viele seiner Angestellten konnten von dem Kurzarbeiter-Geld nicht leben und hatten sich andere Jobs gesucht: In Supermärkten, auf Baustellen, in einer Fensterbau-Firma - alles Jobs, denen sie bei einem weiteren Lockdown wahrscheinlich weiter nachgehen dürfen. Er mache seinen ehemaligen Mitarbeitern da gar keinen Vorwurf, so Andrè Oberbeck.

Köchin wird Kinderbetreuerin

Eine ehemalige Köchin des Ludwigshafener Lokals Hemingways sagte dem SWR, dass sie froh sei, jetzt als Kinderbetreuerin arbeiten zu können. Das sei krisensicher. Die Auflagen kurz vor dem Lockdown seien schon unerträglich gewesen. Kochen mit Mundschutz - sie habe das Gefühl gehabt, zu ersticken. Im Lockdown habe sie einfach nicht genug Geld gehabt und sich eine Alternative gesucht. Sie sei 14 Jahre in der Gastronomie gewesen. Jetzt sei es Zeit für etwas anderes.

Neue Kräfte sind oft ungelernt

Ihr Chef, Fazli Pak, hat zwar noch 35 Angestellte - statt 40 vor Coronazeiten. Aber diese 35 Kräfte seien nahezu alle ungelernt. Er und seine Frau müssten jeden Tag vor Ort sein, um zu schauen, ob alles einigermaßen funktioniert. Auch seine beiden Töchter würden trotz Studiums und Ausbildung mithelfen. Er selbst habe einen 12 bis 18 Stunden-Tag.

Wirt weiß nicht, wie lange er 18-Stunden-Tage noch durchhält

Er habe alles versucht, um an geschultes Personal zu kommen, Arbeitsamt, Anzeigen, Internet, Soziale Netzwerke - ja sogar eine Wohnung hat er angemietet, damit er Kräfte aus dem Ausland anheuern und sie auch unterbringen kann. Es hat nichts genutzt. Er weiß nicht, wie lange er bei seinem Arbeitspensum noch durchhält. Er schaue sich das den Sommer über noch an. Wenn sich die Situation nicht entspannt, wird er die Öffnungszeiten weiter reduzieren müssen (Frühstück fällt schon weg) - aber das bei voll weiterlaufenden Nebenkosten.

Hochgeklappte Stühle im "Brauhaus zur Post" in Frankenthal. SWR

Brauhaus muss Plätze und Öffnungszeiten reduzieren

Der Chef vom Brauhaus, Andrè Oberbeck, hat bereits reduziert: Er musste sich was einfallen lassen, wie er mit den 13 verbliebenen Mitarbeitern den Betrieb aufrecht erhalten kann. Er verringerte zunächst die Zahl der Sitzplätze von 300 auf 220. Die Empore, wo früher auch bedient wurde, bleibt jetzt zu. Oberbeck plant hier eine Lounge einzurichten, auf der es nur noch Getränke gibt. Außerdem ist jetzt sowohl Sonntags auch als Montags Ruhetag.

Das Restaurant "Brauhaus zur Post" in Frankenthal. SWR

Service verringern, Selbstbedienungstheke machen

Darüber hinaus versucht er seinen Mitarbeitern die Arbeit zu erleichtern: Zum Beispiel holen sich die Gäste an einem Salat-Buffet selbst ihren Beilagensalat. Die Gäste haben mehr Auswahl und die Zeit fürs Herrichten von Salattellern spart ihm zwei bis zweieinalb Angestellte, weil die Salattheke fertig vorbereitet ist, bevor das Restaurant überhaupt öffnet.

Das Restaurant "Brauhaus zur Post" in Frankenthal hat sein Konzept überarbeitet. Ab sofort gibt es hier auch ein Salatbuffett. Dadurch kann Personal eingespart werden, das momentan nur schwer zu finden ist. SWR

Restaurants werden teurer werden müssen

Die Restaurant-Betreiber gehen davon aus, dass sie Preise anziehen werden, sonst können sie nicht überleben. Neben den Nebenkosten, die trotz Arbeitszeit-Verringerung weiter bezahlt werden müssen, sind auch die Waren teils teurer geworden. So werde beispielsweise zur Zeit kein Rindfleisch aus Südamerika geliefert, was das Rumpsteak verteuere.

Gäste wollen weiterhin nur Abholservice

Von einem ganz anderen Problem berichtet Familie Rupp, Betreiber der einfachen Gaststätte Knobelbecher in Ludwigshafen-Oppau. Die Stammgäste hätten sich in der Corona-Zeit an den Abhol-Service gewöhnt, sagen sie. Sie lassen sich weiterhin lieber gutbürgerliche Küche kochen und holen sie ab, als sich in die Gaststätte zu setzen. An Speisen verdienen Lokale aber eher schlecht. Erst der Verkauf von Getränken mache aus, dass sich der Restaurant-Betrieb lohne, so die Gastwirte.