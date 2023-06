Gaspreise im Keller: Was kommt beim Verbraucher in der Pfalz an?

Gas war Mitte Juni am Großhandelsmarkt so günstig wie schon seit einem Jahr nicht mehr. SWR Aktuell hat Energieversorger in der Pfalz gefragt, ob das auch beim Verbraucher ankommt.

Am Großhandelsmarkt liegt der Gaspreis je Megawattstunde aktuell um die 30 Euro. 2022 waren es im Zuge von Ukraine-Krieg und Energiekrise zu Spitzenzeiten rund 340 Euro pro Megawattstunde. Die Stadtwerke in der Pfalz können die aktuell niedrigen Preise am Großhandelsmarkt aber in der Regel nicht voll an die Verbraucher weitergeben.

Stadtwerke in der Pfalz kaufen Gas oft längerfristig ein

Die Stadtwerke Bad Dürkheim haben früher einen Teil des Gases für ihre Kunden kurzfristig, einen weiteren Teil langfristig beschafft, erklärt Geschäftsführer Peter Kistenmacher. Nachdem mit dem Ukraine Krieg die Gaspreise durch die Decke gingen, habe man diese Strategie geändert. Nun werde nur noch langfristig eingekauft - und zwar zwei bis drei Jahre im Voraus.

Das verringere für die Stadtwerke das Risiko an den sehr turbulenten Märkten und helfe, die Gaspreise für die Verbraucher in der Pfalz stabil zu halten, so Kistenmacher. Der Nachteil: Die Stadtwerke können das aktuelle Gaspreis-Tief im Großhandel nicht kurzfristig an die Verbraucher weitergeben, denn sie haben sich für dieses Jahr bereits komplett und für 2024 teilweise mit Gas eingedeckt. "Ich war wirklich überrascht, dass der Gaspreis nochmal so stark sinkt", sagt dazu der Geschäftsführer.

Pfalzwerke und Stadtwerke: Niedrigere Gaspreise ab Januar

Die Stadtwerke Bad Dürkheim werden ihre Gaspreise aber ab Januar senken, kündigte der Geschäftsführer an. Wie viel weniger der Kunde dann pro Kilowattstunde Gas zahlen muss, könne man voraussichtlich erst im Oktober sagen. Auch die Pfalzwerke teilen mit, dass die aktuell niedrigeren Gaspreise an den Handelsmärkten meist nur mit zeitlicher Verzögerung bei den Verbrauchern ankommen. "Das liegt daran, dass die Versorger meist längerfristig im Voraus über einen Zeitraum von 12 bis 36 Monaten ihre benötigten Gasmengen am so genannten Terminmarkt beschaffen."

Für 2024 und die Folgejahre seien die Gas-Einkäufe aber noch nicht abgeschlossen. Wenn die Handelspreise weiter relativ niedrig bleiben, dann könnte auch Pfalzgas seine Gaspreise im kommenden Jahr wieder senken, so eine Sprecherin. Wann aber genau die Verbraucher weniger für das Gas zahlen müssten, lasse sich erst sagen, wenn der Einkauf des Gases abgeschlossen sei, heißt es weiter.

Die Hauptverwaltung der Pfalzwerke in Ludwigshafen: Zum Gassparen braucht es Kohle zur Stromerzeugung. Pfalzwerke

Stadtwerke Speyer senken Gaspreise ab August

Die Stadtwerke Speyer können dagegen schneller auf die gesunkenen Großhandelspreise reagieren. Denn sie setzen auf eine Mischkalkulation: So kaufe man einen Teil des Gases langfristig, einen weiteren Teil aber kurzfristig ein. Die Stadtwerke Speyer werden ihren Gaspreis nach eigenen Angaben deshalb bereits ab August senken können.

"Perspektivisch" wollen die Stadtwerke Speyer ihre Gaspreise weiter reduzieren. Doch noch sei unklar, wann und ob diese Senkungen möglich sein werden. Ähnlich geht es dem kommunalen Energieversorger in Frankenthal.

Die Stadtwerke Speyer unterziehen ihre technischen Anlagen freiwillig einer externen Kontrolle. Stadtwerke Speyer

Stadtwerke Frankenthal: Teils schon runter mit dem Preis

Die Stadtwerke Frankenthal haben schon jetzt auf die relativ niedrigen Großhandelspreise für Erdgas reagieren können, teilte Geschäftsführer Volkmar Langefeld. So biete man Neu- und Sonderverträge zu niedrigeren Gastarifen an.

Ob die Gaspreise in Frankenthal im kommenden Winter nochmals zurückgehen, hängt laut Geschäftsführer nicht nur vom Einkauf ab. Denn es gebe zahlreiche Kosten, auf die die Stadtwerke keinen Einfluss haben, wie die CO2-Umlage, Steuern oder Netzentgelte. Diese Kosten stehen laut Stadtwerkechef noch nicht fest. Sie würden aber festlegen, ob und wie sehr die Stadtwerke Frankenthal die Preise im kommenden Winter senken können.