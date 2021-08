Die Gasleitungsarbeiten der Firma Gascade in Ludwigshafen zwischen den Stadteilen Oppau und Edigheim laufen nach Firmenangaben problemlos. Die Arbeiten sollen spätestens Anfang Oktober beendet sein.

Laut Gascade wurde auf fast der Hälfe der etwa 300 Meter langen Gasleitung die Isolierung erneuert. Nach Firmenangaben sind es Routine-Arbeiten. In den Ludwigshafener Stadtteilen Oppau und Edigheim sind die Anwohner aber sensibel und beobachten die Arbeiten genau: 2014 kam es hier bei einer ähnlichen Baumaßnahme zu einer Gasexplosion, bei der zwei Menschen starben und eine ganze Straße verwüstet wurde. Die Firma hat sich deswegen in den vergangenen Wochen bemüht, die Anwohner umfassend zu informieren, was damals falsch gemacht wurde, und wie es dieses Mal richtig laufen soll, unter anderem auf einer Infoveranstaltung. Danach habe es keine Anfragen der Anwohner mehr gegeben, so ein Sprecher des Unternehmens.