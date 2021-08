2014 ist es bei Arbeiten an einer Gasleitung in Ludwigshafen zu einer Explosion mit Toten gekommen. Nun steht eine ähnliche Maßnahme an und die Anwohner sind in Sorge. Der SWR war live bei einer Infoveranstaltung des verantwortlichen Unternehmens dabei und hat auch mit Anwohnern gesprochen.