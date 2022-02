Die Ludwigshafener Feuerwehr war am Mittwochnachmittag wegen Gasgeruchs in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz. Die Einsatzkräfte überprüften gemeinsam mit den Technischen Werken Ludwigshafen die Leitungen. Wie die Polizei mitteilt, fanden sie eine geringe Undichtigkeit an einer Verschraubung am Zählerwerk und schlossen sie sofort. Das Gebäude habe nicht evakuiert werden müssen.