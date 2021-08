Ein Gas-Alarm in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt ist gestern am späten Abend glimpflich verlaufen. Laut Polizei reagierten glücklicherweise die Bewohner richtig auf den Gasgeruch. Sie hätten schnell Rettungskräfte alarmiert, die das Haus räumten und lüfteten. Manche Bewohner klagten jedoch über Kopfschmerzen und Übelkeit. Als Ursache für den Gas-Austritt wurde ein Leck in einem Heizungsboiler ausgemacht.