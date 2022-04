per Mail teilen

Der Neustadter Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) und Dezernent Bernhard Adam genehmigten sich zur Feier des Tages ein Gläschen Sekt auf der alten Neustadter Mülldeponie. Die soll der Mittelpunkt der Landesgartenschau in fünf Jahren werden und einen neuen Ausblick auf die Stadt bieten. Mit diesem Konzept hat sich Neustadt an der Weinstraße gegen Speyer, Mainz, Bendorf, Bitburg und die Region Mittelmosel durchgesetzt. Für Weigel ist das ein "Vertrauensbeweis" in seine Stadt.