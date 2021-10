Gaffer behindern Rettungseinsatz für Baby

Schaulustige haben in der Ludwigshafener Innenstadt eine Rettungsaktion für ein Kleinkind behindert. Das meldet die Polizei am Samstag. Etwa 150 Menschen hätten sich am Freitagabend versammelt, als das einjährige Kind reanimiert werden musste. Damit der Kindernotarzt durchkam, habe die Polizei sogar Platzverweise aussprechen müssen. Das Kind kam ins Krankenhaus. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Gaffern je nach Situation bis zu 1.000 Euro Bußgeld oder sogar eine Freiheitsstrafe droht.