Verkehrsschilder mitten auf dem Fahrradweg platziert? Versenkbare Poller, die Autos abhalten sollen, aber seit längerem defekt sind? In Schifferstadt kommt da der Fußgänger- und Fahrradbeauftragte ins Spiel.

Wir alle kennen das: Gerade sind wir noch so schön flott mit dem Rad unterwegs, müssen nur noch schnell durch diese Unterführung. Und dann heißt es: Scharf bremsen. Der Weg ist versperrt. Durch zwei leicht versetzt aufgestellte, rot-weiß markierte Metallbögen.

Metallbögen sollen Fahrradfahrer zum Absteigen zwingen. SWR

Also, absteigen, schieben – und durch. Nicht so in Schifferstadt. Da kam man in der Unterführung am Bahnhof Süd nur mit größter Anstrengung durch. "Man musste das Fahrrad hinten anheben, schieben, dann vorne anheben - bis man durch war", sagt der Fußgänger- und Fahrradbeauftragte von Schifferstadt, Martin Moritz.

Der 43-jährige Martin Moritz ist voll berufstätig als Polizist bei der Wasserschutzpolizei Germersheim. Seit vier Jahren aber setzt er sich ehrenamtlich für die Belange der Fußgänger und Radfahrer ein. Einmal im Monat hält er seine Sprechstunde ab. Das meiste aber läuft über Email. Außerdem informiert ihn die Stadt über alles, was sie zum Thema Fußgänger und Fahrradfahrer plant.

Beim ersten Projekt war viel Geduld gefordert

Eines seiner ersten Projekte: die zu eng stehenden Absperrungen in der Unterführung am Bahnhof Süd. Sie haben sich als zäher Brocken erwiesen. Fast vier Jahre hat es gedauert, bis sie ausgetauscht waren. Aber jetzt kommt man problemlos durch, wenn man sein Fahrrad schiebt. (Besonders Bewegliche allerdings auch, wenn sie gar nicht erst absteigen, sondern Slalom fahren).

Martin Moritz zeigt, dass es jetzt einfacher ist, sein Fahrrad durch die Absperrung zu schieben. SWR

Die ganz großen Veränderungen kann Martin Moritz nicht erzwingen. "Auch wenn ich es gern würde: Ich kann keine neuen Fahrradwege durchsetzen." Was er kann: "Die Leute können mir ihr Anliegen nennen und ich weiß dann, an wen man sich wenden muss und mache das dann auch."

Manchmal sind die Erwartungen zu hoch

Wie bei der Frau, die in ihrem Wohngebiet gerne einen Zebrastreifen gehabt hätte, damit ihre Enkelkinder gefahrlos über die Straße zur Schule kommen - ohne einen Umweg laufen zu müssen. "Die Hürden für so einen Zebrastreifen sind unfassbar hoch", sagt Martin Moritz. Eine erste ist eine Verkehrszählung: Wie viele Autos fahren da und wie viele Kinder müssen über die Straße? "Die Auswertung läuft noch," sagt Moritz.

Zwei kleine Kinder gehen Hand in Hand über einen Zebrastreifen. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Um eine schnelle Lösung hinzubekommen, hat er der Frau dann vorgeschlagen, gemeinsam eine Schülerlotsenschulung zu machen. Dafür hätte sie Eltern suchen müssen, die sich anschließend dann auch morgens und mittags an die Straße stellen und den Kindern über die Straße helfen. Daraufhin habe die Frau gesagt: "Ach, für die paar Kinder." Das Ergebnis der Verkehrszählung lässt sich also erahnen.

Ein Ehrenamt, das großen Spaß macht

Auch wenn sein Ehrenamt nicht immer Erfolge hervorbringt: Martin Moritz liebt es. Gerade wurde es bis 2029 verlängert.

Er selbst fährt bei Wind und Wetter, allerdings nicht bei Regen und Glatteis, mit dem Fahrrad – auch zur Arbeit nach Germersheim. Und freut sich, wenn er zumindest im Kleinen die Bemühungen, ohne Auto durch Schifferstadt zu kommen, unterstützen kann.

Und manchmal gibt's sogar ein Dankeschön

"Da kamen irgendwann zwei Damen in meine Sprechstunde und fragten, ob man nicht am Waldrand beim Sportplatz was aufstellen könnte, wo sie ihre Fahrräder anschließen könnten." Martin Moritz kümmert sich, nimmt Kontakt mit dem zuständigen Fachbereich auf. Und diesmal geht alles ganz schnell: "Zwei, drei Wochen später hat der Bauhof da dann drei so Stangen installiert, die man sonst als Baumschutz nimmt."

Erfolgreich umgesetzter Wunsch nach einer Möglichkeit, Fahrräder anzuschließen. SWR

Und die beiden Damen? "Die haben sich dann in der nächsten Sprechstunde bei mir und der Stadtverwaltung bedankt!"