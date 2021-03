per Mail teilen

Ein Fußgänger wurde bei einem Unfall mit einem Lkw in Ludwigshafen gestern Nachmittag schwer verletzt. Laut Polizei fuhr der Lkw-Fahrer auf den Kaiserwörthdamm (B44) und erfasste dabei mit der Seite des Fahrzeugs den Fußgänger. Der 50-jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer am Kopf. Die B44 sei in Richtung Speyer zeitweise komplett gesperrt worden. Die Ursache für den Unfall müsse noch ermittelt werden.