Der Südwestdeutsche Fußballverband mit Sitz in Edenkoben unterbricht wegen der Corona-Krise ab Donnerstag die Saison im Amateurbereich. Das Präsidium des Verbands hat am Dienstagabend die Einstellung des Spielbetriebs bis mindestens 15. November beschlossen. Demnach gebe es in den verschiedenen Ligen des Verbandes immer mehr Spielausfälle wegen infizierter Spieler. Von der Unterbrechung des Spielbetriebs ist offenbar auch das Verbandspokalspiel des 1. FCK Kaiserslautern am 11. November beim SV Hermersberg betroffen.