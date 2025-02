Führungen im SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen

Ende März bietet der Südwestrundfunk im neuen Studio Mannheim-Ludwigshafen Führungen an. Ab sofort können sich Interessierte anmelden.

Wie werden Radionachrichten produziert und gesendet? Wie funktioniert eine Fernsehschalte in die Tagesthemen? Mit welchen Geräten arbeiten Redaktion und Technik? Diese Fragen werden bei den Studiotouren des Südwestrundfunks (SWR) am 29. und 30. März 2025 beantwortet.

Einblick in das neue Gebäude

Zwei Tage lang gibt es die Chance, das neue Gebäude in der Mannheimer Neckarstadt von innen zu sehen. Seit dem vergangenen Jahr ist das SWR Regionalstudio Mannheim-Ludwigshafen am neuen Standort am Neckarufer in Betrieb.

Blick am Morgen aus dem Gebäude in Richtung Odenwald. SWR

Bei der Tour zeigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Räume zur Videoproduktion oder den so genannten Live-Point. Dazu gibt es Einblicke in einen der modernsten Newsrooms der ARD - dort laufen alle Nachrichten zusammen. Und werden unter anderem über die angeschlossenen Hörfunkstudios gesendet.

Beiträge für alle Programme

Im SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen arbeiten rund 90 Menschen. Sie berichten aus der Metropolregion Rhein-Neckar für die Programme des SWR und der ARD. Hier entstehen aktuelle Regionalnachrichten für den SWR Hörfunk genauso wie berührende Filme für die SWR Landesschau.

Nachrichtensprecherin Kathrin Illig im modernen Hörfunkstudio. SWR

Die Macherinnen und Macher informieren im neuen Gebäude am Hermann-Heimerich-Ufer 2 in Mannheim über ihre Arbeit und beantworten Fragen.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Online-Voranmeldung für eine bestimmte Uhrzeit nötig. Eine Tour dauert etwa eine Stunde, alle halbe Stunde soll es los gehen.

Verbindliche Anmeldungen unter:

Hier für die Besucherführung anmelden