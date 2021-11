In Ludwigshafen leben immer mehr Füchse. Laut Stadtverwaltung gab es in den vergangenen Wochen zahlreiche Sichtungen in Wohngebieten. Die Tiere seien für Menschen ungefährlich, erklärte die Stadt. Füchse seien nützlich, weil sie kleinere Nagetiere fressen und so den Bestand an Mäusen und Ratten niedrig halten. Seit 2008 gelten Füchse in Deutschland als tollwutfrei. Bürger sollten den Kontakt meiden und die Füchse auf keinen Fall füttern, damit sie sich nicht an Menschen gewöhnen.