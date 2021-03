per Mail teilen

In der Pfalz hat das Auspflanzen der Frühkartoffeln begonnen, und zwar rund drei Wochen eher als im vergangenen Jahr. Das Frühlingswetter der vergangenen Tage habe dies möglich gemacht, teilte die Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“ in Neustadt mit. Die Vorderpfalz gilt als größte Anbauregion für Frühkartoffeln in Deutschland. Zwischen Speyer und Worms gibt es 280 Erzeuger.