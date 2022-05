Böhl-Iggelheim: Pfälzer Frühkartoffeln kommen noch früher

per Mail teilen

In der Vorderpfalz haben die ersten Bauern mit der Ernte der Frühkartoffeln begonnen. Laut Erzeugerverband "Pfälzer Grumbeere" beginnt die Ernte damit eine Woche früher.

Die Kartoffeln sind in diesem Frühjahr gut gewachsen, sagt Landwirt Dietmar Frey aus Böhl-Iggelheim. Er sei mit der Qualität der allerersten Frühkartoffeln sehr zufrieden. Die "Pfälzer Grumbeeren" werden ab sofort in kleinen Mengen gerodet und ausschließlich in Hofläden und auf Wochenmärkten verkauft. Sie gelten als besonders leckere Ackerspezialität.

Die Haupternte der Frühkartoffeln startet allerdings erst Mitte Juni. Diese Ware geht dann an Supermärkte in ganz Deutschland. Die Vorderpfalz gehört wegen des besonders milden Klimas und der künstlichen Beregung immer zu den ersten Kartoffellieferanten. Zwischen Speyer im Süden und Gimbsheim bei Worms im Norden bauen 265 Erzeuger "Pfälzer Grumbeere" an.