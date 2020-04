Die Spargelbauer in der Pfalz kämpfen mit extremer Personalnot. Nach Angaben des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) bleibe deswegen zurzeit mindestens ein Drittel des Pfälzer Spargels auf den Feldern liegen.

Ungeernteter Spargel auf einem Acker bei Haßloch SWR Hartmut Reitz

Zurzeit müssten die Landwirte mit einem Drittel des üblichen Personals das Gemüse ernten, so ein Sprecher des DLR in Neustadt. An vielen Orten in der Pfalz sähe man, wie der hochgeschossene Spargel bereits die schwarze Folie anhebe, da es kein Personal gebe, das den Spargel ernten könne. Betriebe könnten zwar auf freiwillige Helfer, die oft aus der Gastronomie stammen, zurückgreifen, doch diese kämen meist nicht so gut mit den harten Arbeitsbedingungen auf den Spargelfeldern zurecht, so der Sprecher des DLR.

Hoffnung für die späten Spargelsorten

Aufgrund des akuten Personalmangels bliebe vom frühen Spargel daher mindestens ein Drittel der Ernte liegen, so der Experte. Da aber nach wie vor Erntehelfer aus osteuropäischen Ländern ankämen, könnten ab Mai vielleicht größere Mengen geerntet werden. Allerdings sei es für die Betriebe unglaublich aufwendig und zeitintensiv, Personal zu beschaffen.