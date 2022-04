Frostschäden an Obstbäumen

Der Frost am vergangenen Wochenende hat im pfälzischen Obstbau offenbar keine massiven Schäden angerichtet. Nach Angaben von Experten des DLR in Neustadt gibt es örtlich Schäden an Pfirsichbäumen, die schon durch eine Kältephase vor ein paar Wochen verursacht wurden. Obstbauern in der Vorderpfalz erwarten ein klares Bild erst ab Ende nächster Woche. Bei den aktuell niedrigen Temperaturen sähen viele Blüten noch intakt aus. Sie könnten dann aber in einer wärmeren Phase plötzlich abgeworfen werden.