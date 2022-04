Gefahr von Frostschäden im Obstbau

per Mail teilen

Der Kälteeinbruch könnte nach Angaben von Landwirten in den kommenden Nächten vor allem im pfälzischen Obstbau zu Frostschäden führen. Daher werde örtlich beispielsweise zum Schutz von Pfirsichblüten Frostschutzberegnung eingesetzt, teilte ein Obstbauer auf Anfrage mit. Im Gemüsebau wird es nach Angaben von Experten des DLR in Neustadt erst ab minus sechs bis minus acht Grad gefährlich. Nach ersten Prognosen werden Samstagfrüh minus ein Grad, in der Nacht zum Montag sogar minus vier Grad erwartet.