Obsterzeuger in der Vorderpfalz haben bei Minustemperaturen die Frostschutzberegnung ihrer Plantagen gestartet. Ihr Ziel: in den kalten Nächten die Ernte retten.

Die zarten Blüten und Knospen von Obstbäumen vertragen keinen starken Frost. Örtlich wurden in der Nacht zum Donnerstag Tiefstwerte bis minus fünf Grad erreicht. Obsterzeuger in Böhl-Iggelheim und Laumersheim berichten, ihre Frostschutz-Beregnung habe jedoch gut funktioniert. Zum Beispiel hätten Pfirsichblüten die kalten Nächte dadurch gut überstanden.

Wasser und Eis schützen Blüten und Knospen vor starkem Frost Obsthof Puder

Mit Wasser Blüten und Knospen schützen: Wie geht das?

Durch die Beregnung sinkt die Temperatur an der eisgepanzerten Blüte nicht unter den Gefrierpunkt. Nach Angaben eines Landwirts sind die Beregnungsanlagen und der Betrieb mit Dieselkraftstoff jedoch teuer und verbrauchen viel Wasser. Auf allen Plantagen Beregnung einzurichten, sei nicht rentabel.

Obstanlagen zu beregnen ist teuer und aufwändig Obsthof Puder

Ausmaß der Frostschäden noch unklar

In Pfälzer Obstanlagen ohne Frostschutzberegnung kann es- je nach Lage- große Ernteausfälle geben, so die Prognose von Obstbau-Experte Uwe Harzer vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Neustadt. Vor allem bei Zwetschgen, Pflaumen, Mirabellen und Aprikosen. Sogar bei besonders frühen Apfel- und Birnensorten gebe es Frostschäden an den Knospen.

Auch wenn es jetzt nachts milder werde, sei die Gefahr noch nicht gebannt: In den nächsten Wochen könnte es noch weitere Kältewellen mit Minusgraden geben.