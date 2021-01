Erneut wollen von Freitag auf Samstag die Friseure und Kosmetiker in Rheinland-Pfalz auf ihre finanziell prekäre Lage in der Corona-Pandemie aufmerksam machen. Mit der Aktion „Lasst euer Licht an“ wollen sie nach dem Vorbild der Betriebe in Bayern demonstrieren. Dazu wird das Licht in den Salons angemacht und bis zum Samstag um acht Uhr angelassen. Bereits am letzten Wochenende gab es die Aktion. Landesweit streben Friseure und Kosmetiker nach eigenen Angaben eine Wiedereröffnung für den 15. Februar an. Nach Angaben der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege hat es im vergangenen Jahr nur sechs Corona-Fälle bei den bundesweit 80.000 Friseurbetrieben gegeben.