Erste Rebstöcke für Friedweinberg gepflanzt

In St. Martin (Kreis Südliche Weinstraße) sind die ersten Rebstöcke für einen Friedweinberg gepflanzt worden. "Insgesamt werden es 60 Rebstöcke für 240 Bestattungsplätze", sagte Bürgermeister Timo Glaser (CDU) am Sonntag. Freigegeben werde das Areal vermutlich ab Juni oder Juli. "Formell müssen dann noch die Friedhofssatzung und die Friedhofsgebührensatzung angepasst werden." Der Wein- und Luftkurort hat einen Teil seines Friedhofs zu einem parkähnlichen Areal umgestaltet. Unter jedem Rebstock können zwei bis sechs Urnen bestattet werden. Namenstafeln sollen auch aufgehängt werden. Das Gelände in St. Martin gilt als dritter Friedweinberg in Rheinland-Pfalz - nach den ersten in Bad Neuenahr- Ahrweiler und Landau.