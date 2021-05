Im Landauer Stadtdorf Wollmesheim gibt es auf dem Friedhof jetzt auch einen Weinberg für Bestattungen. In diesem Friedweinberg werden Urnen zwischen Rebstöcken beigesetzt.Der Wollmesheimer Friedweinberg besteht aus fünf Weinbergzeilen mit jeweils sieben Rebstöcken der Sorte Solaris - einer besonders widerstandsfähigen neuen Weißweinsorte. Nach Angaben der Stadt Landau finden in dem besonderen Bestattungsbereich des Friedhofs 56 Urnengräber Platz, in denen jeweils bis zu zwei Urnen beigesetzt werden können. Ein weiterer Friedweinberg soll im südpfälzischen St. Martin entstehen. Dort wird ein Teil des Friedhofsgeländes so umgestaltet, dass er einem wirklichen Weinberg ähnelt. Unter jedem der rund 50 Rebstöcke könnten dann bis zu sechs biologisch abbaubare Urnen liegen. Die Gemeinde hofft, in Kürze mit den Bauarbeiten beginnen und ab August die ersten Beisetzungen anbieten zu können.