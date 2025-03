per Mail teilen

Die Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen ist 60 Jahre alt geworden. Sie ist für große Konzerte, Sportereignisse und TV-Shows bekannt - unter anderem für Tokio Hotel, The Who und Rammstein.

Seit der Eröffnung der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen, auch Eberthalle genannt, am 12. März 1965, hat sich die Halle als eine der bedeutendsten Sport- und Veranstaltungsstätten im Südwesten Deutschlands etabliert. Das teilte die städtische Betreibergesellschaft LUKOM mit. Ihr zufolge zog die Eberthalle schon in den 70er Jahren Pop- und Rockgrößen sowie große TV-Produktionen an.

The Who und "Die Goldene Stimmgabel" machten Halle bekannt

Anfangs sorgten Stars wie The Who und TV-Shows wie "Die Goldene Stimmgabel" mit Dieter-Thomas Heck für "volle Ränge und tosenden Applaus" in der Eberthalle, so die LUKOM.

Weitere Highlights waren der LUKOM zufolge auch Auftritte von Rammstein in 1997 oder später Tokio Hotel in 2015. Der Auftritt der Gruppe Rammstein hat den langjährigen technischen Leiter der Friedrich-Ebert-Halle, Helmut Weilacher, wie er selbst sagt, ganz schön ins Schwitzen gebracht und ist ihm bis heute im Gedächtnis geblieben.

Der langjährige technische Leiter der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen, Helmut Weilacher. LUKOM

"Da wurde mit Feuerwerfern geschossen und der Leadsänger rannte mit brennendem Mantel durch die Halle", so Weilacher im Gespräch mit dem SWR. Im Vorfeld habe es schon von einem Kollegen den Hinweis gegeben: Da kommt viel Pyrotechnik zum Einsatz. Nachdem Weilacher dann klar war, was "die alles abfackeln werden", habe er im Vorfeld die städtische Feuerwehr gebeten, das ganze abzunehmen.

Ein älterer Feuerwehrmann sei gekommen, der nicht mehr im aktiven Dienst war. Der habe die Rammstein-Musiker nur gefragt: "Na ihr Buwe, was wollt ihr denn mache?" und hätte dann alles abgenickt.

Auch im Fernsehen schrieb die Friedrich-Ebert-Halle Geschichte

Neben der "Goldenen Stimmgabel" wurden beispielsweise auch die Live-Shows "Wetten, dass…" und "Einer wird gewinnen" in der Eberthalle produziert. Dieter-Thomas Heck war übrigens Stammgast in der Eberthalle, sagte Weilacher und erinnert sich: "Dieter-Thomas Heck hat die Halle sein Wohnzimmer genannt. Bei jeder Produktion wurde eine Garderobe für ihn abgetrennt und eingerichtet."

Der Moderator der Goldenen Stimmgabel, Dieter-Thomas Heck, am Samstag (22.09.2007) während der Verleihung bei der 27. Goldenen Stimmgabel in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Ronald Wittek

Bei jeder Fernsehproduktion bekam der bekannte Moderator ein Geschenk. Zu seinem 25. Auftrittsjubiläum in der Eberthalle waren das 25 verschiedene Biere, so Weilacher. Sein Lieblingsbier sei übrigens ein Jever gewesen. "Er war ein lustiger Typ", sagt der technische Leiter über Heck. Heck ist im Jahr 2018 verstorben.

Auch ganz besonders in Erinnerung ist Weilacher die Eisshow "Holiday on Ice" geblieben - insbesondere der technische Aufwand, der hinter den Auftritten stecke. Es sei eine etwa 400 Quadratmeter große und fünf Zentimeter dicke Eisfläche installiert worden, "aus echtem Eis, nicht aus Kunsteis", erklärt der technische Leiter.

Heimspiel Ort für die Eulen Ludwigshafen

Heute finden in der Halle vor allem Sportveranstaltungen und Messen statt, wie zum Beispiel die Heimspiele der Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen oder die Ludwigshafener Sportschau, so die LUKOM. Auch bei Comedy-Stars ist die Eberthalle beliebt. Jährlich finden in der Multifunktionshalle 18 Veranstaltungen statt.

Ein Heimspiel von den Eulen Ludwigshafen in der Friedrich-Ebert-Halle. Das Foto ist in 2019 entstanden. Die Eulen traten gegen die Rhein-Neckar Löwen an. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Uwe Anspach

Die fast 4.000 Quadratmeter große Eberthalle besteht aus einem einzigen Stahltragewerk, das aus einem Guss gebaut wurde und auf dem die Hallendecke nur aufliegt. Sie ist ebenerdig und bietet Platz für etwa 4.300 Besucher. Heute steht sie unter Denkmalschutz.