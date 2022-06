Friedensmarsch mit 1.200 Teilnehmenden

Rund 1.200 Teilnehmende sind am Freitagmittag bei einer Friedensdemonstration durchs Stadtgebiet von Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) gezogen. Das bestätigt die Polizei. Nach Angaben des evangelischen Trifels-Gymnasiums in Annweiler wurde der Friedensmarsch gegen den Krieg in der Ukraine von der Fachschaft Religion (der Schule) organisiert. Die Schülervertretung habe die Idee zu dem einstündigen Marsch gehabt. Es beteiligen sich sämtliche Schulen in Annweiler. - von der Grundschule allerdings nur die dritte und vierte Klasse.