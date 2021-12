Aktion Friedenslicht am Sonntag in Speyer

Jedes Jahr am 3. Advent machen sich viele Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen auf den Weg, um ein ganz besonderes Licht abzuholen: Das Friedenslicht. Am Sonntag war das zum Beispiel in Speyer möglich.

Die diesjährige Aktion der Pfadfinderinnen und Pfadfinder stand unter dem Motto: "Friedensnetz - ein Licht, das alle verbindet“. Der evangelische Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder Rheinland-Pfalz/Saar teilte mit, der Gedanke sei ein Friedensnetz zu spinnen, das alle Menschen guten Willens verbinde. Um den Frieden zu teilen, sei ein "tragendes Netz“, also Menschen und eine Gemeinschaft, nötig. Ein Friedensnetz bewirke Zusammenhalt und jeder Mensch werde gebraucht, um es stabil zu halten und es zu vergrößern.

Ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung

Seit 1986 wird das Friedenslicht jährlich in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und per Flugzeug nach Wien gebracht. Von dort bringen es Pfadfinder und Pfadfinderinnen in rund 30 Städte in Deutschland - auch nach Speyer. Mit der Weitergabe wollen die Teilnehmenden ein Zeichen für Frieden, Völkerverständigung und interreligiösen Dialog setzen.

Friedenslichtstadt am Sonntag in RLP ist Speyer

Normalerweise gibt es auch einen Gottesdienst - aber dieser fiel wegen der Corona-Pandemie aus, wie auch schon im vergangenen Jahr. Stattdessen gab es zwei Ausgabestellen in Speyer, an denen man das Friedenslicht am Sonntag abholen konnte.

Licht vor und in der Gedächtniskirche

Möglich war dies in und vor der Gedächtniskirche in Speyer. Im Innenraum erwartete die Abholenden ein Hauch Friedenslichtatmosphäre, so der Diözesanverband. Draußen gab es wie im letzten Jahr die Möglichkeit, das Friedenslicht ohne Zugangsvoraussetzungen - außer Maskenpflicht - mitzunehmen. Die Spenden gehgen in diesem Jahr an die Kinder- und Jugendarbeit, die vom Hochwasser im Ahrtal betroffen ist.