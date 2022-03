Friedensgebet im Dom

Wegen des Krieges in der Ukraine gibt es am Abend ein Friedensgebet im Speyerer Dom. Dazu laden die Dompfarrei Pax Christi und das Domkapitel ein. Das Friedensgebet beginnt um 19.30 Uhr. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass die 3-G-Regel gilt. In Landau lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen um 18 Uhr zu einem Friedensgebet in die Stiftskirche ein. Nach einem Impuls und Musik bleibt die Stiftskirche dann bis 19 Uhr geöffnet, um Raum für persönliche Gedanken und Gebete zu bieten. Dieses Angebot soll bis Ostern fortgesetzt werden.