Fridays for Future ruft zu "Friedensstreiks" auf

Die Klima-Initiative Fridays for Future hat für Donnerstag in der Vorder- und Südpfalz zu Friedensdemonstrationen aufgerufen. Die Demos seien Teil eines deutschlandweiten und globalen Friedensstreiks für die Menschen in der Ukraine. Unter anderem ist nach Angaben einer Sprecherin in Landau um 18 Uhr eine Friedenskundgebung auf dem Stiftsplatz geplant. Der Klimastreik Landau schließe sich dabei dem Aufruf verschiedener Landauer Parteien und Gruppen an. Auch in Limburgerhof im Rhein-Pfalz-Kreis soll es um 18 Uhr auf dem Burgunderplatz eine Friedenskundgebung geben.