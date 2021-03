In der Vorder- und Südpfalz beteiligen sich am Freitag mehrere Fridays-for-Future Ortsgruppen am globalen Klimastreik. Ortsgruppen in Speyer und Neustadt wollen Kundgebungen machen.

Am Nachmittag soll es ab 14 Uhr in Speyer (Rhein-Pfalz-Kreis) eine Kundgebung zum Klimastreik auf dem Domplatz geben. Die Fridays-for-Future-Ortsgruppe Speyer ruft dazu auf Plakate mitzubringen, Masken zu tragen und Abstand zu halten. Auch in Neustadt an der Weinstraße wollen sich die Klimaaktivisten am Freitagnachmittag öffentlich treffen. Corona-Konform wollen sie darauf aufmerksam machen, dass die Klimakrise noch immer nicht bewältigt sei. Symbolbild: Klimaktivistin bei einer Fridays-for-Fure-Kundgebung zu Coronazeiten Imago IMAGO / IPON Kirchen unterstützen Klimastreik als "Churches for Future" Das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz wollen die Forderungen der Kinder und Jugendlichen als „Churches for Future“ unterstützen. In der Pfalz beteiligen sich die Kirchengemeinden und Pfarreien am Klimaaktionstag mit Beiträgen im Internet. So werden unter anderem die Jungbläser der Evangelischen Posaunenarbeit Pfalz auf Internetplattformen eine Musikbotschaft veröffentlichen. Eine katholische Pfarrei aus Speyer überträgt einen thematisch passenden Gottesdienst zum Klimaaktionstag auf Youtube.