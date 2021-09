Was fordern junge Aktivisten von Fridays for Future in der Pfalz?

Vor der Bundestagswahl am Sonntag sind am Freitag bundesweit junge Klimaaktivisten von Fridays for Future auf die Straße gegangen - auch in Ludwigshafen, Landau und Neustadt. Was wollen die jungen Aktivisten, was sind ihre Sorgen und was fordern sie von der neuen Bundesregierung? Wir haben in Landau nachgefragt.

Fridays-for-Future-Aktivisten aus Landau SWR

Für viele der jungen Klimaaktivisten von Fridays für Future ist die Bundestagswahl am Sonntag eine Art Schicksalswahl. Denn: Werden jetzt nicht die richtigen Weichen in Sachen Klimapolitik gestellt, dann sei es zu spät, um das Klima noch zu retten. Das fürchten viele der jungen Aktivisten. Sie machen sich Sorgen, weil es um ihre Zukunft geht. Klima-Kämpfer Tim Melchert ist 21 und hat klare Forderungen an die künftige Bundesregierung. Die habe in Sachen Klimapolitik einiges zu stemmen, sagt der Landauer:

Aktivisten in Sorge, es könnte zu spät fürs Klima sein

Kaycee Hesse (22) von "Klimastreik Landau" hat die Demo am Freitag in Landau mitorganisiert. Noch sei es Zeit zu handeln, sagt sie:

Kaycee Hesse engagiert sich auch politisch bei der Klimaliste Rheinland-Pfalz. Auch Hanna Kaub (17) kämpft für eine bessere Klimapolitik. Allerdings fühlt sie sich - wie viele der jungen Klimaaktivisten von Fridays for Future, die unter 18 sind - hilflos, weil sie noch nicht wählen darf. Dabei gehe es doch um die Zukunft der jungen Menschen, sagt sie.

Hanna darf noch nicht wählen

Die Politik habe jahrelang bei der Klimapolitik gepennt, findet Charlotte Tempel. Jetzt sei die letzte Chance, sagt die 19-Jährige aus Landau, um das Klima noch zu retten.

Weltweiter Protest für den Klimaschutz

Die Aktivisten von Fridays for Future hatten für Freitag zu ihrem achten weltweiten Protest für mehr Klimaschutz aufgerufen. Wie die Organisation am Donnerstag mitteilte, waren mindestens 1.400 "Klimastreiks" und Aktionen in mehr als 80 Ländern geplant. In allen Ländern der EU wollten die Aktivisten auf die Straße gehen, um von den politisch Verantwortlichen eine ambitioniertere Klimaschutzpolitik zu fordern.

In Deutschland mehr als 450 Aktionen geplant

Auch in Deutschland wollten die Klimaschützer nur zwei Tage vor der Bundestagswahl am Sonntag ein deutliches Zeichen setzen und die Menschen für das Thema sensibilisieren. Mehr als 450 Aktionen in allen Bundesländern waren angemeldet.

Wo fanden die Demos in der Pfalz statt?

An den Fridays-for-Future-Demos in der Vorder-und Südpfalz haben sich am Freitag mehrere hundert Menschen beteiligt. Wie die Polizei mitteilte, kamen in Ludwigshafen bis zu 200 Teilnehmer zusammen. In Neustadt beteiligten sich rund 350 Menschen an einem Protestmarsch zum Motto "Alles fürs Klima". Dabei kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei mitteilte. In Landau sprechen die Organisatoren von bis zu 1.000 Teilnehmern.