Was aktuell in Kultur- und Freizeiteinrichtungen der Pfalz gilt

Seit 3. April gilt offiziell keine Maskenpflicht mehr. Einige Kultur- und Freizeiteinrichtungen in der Pfalz halten aber daran fest, andere nicht. Der SWR hat mal geschaut, was wo gilt.

Was bei der SWR-Recherche auffällt: Während Privatanbieter wie der Holiday Park Haßloch (Rhein-Pfalz-Kreis) oder das Reptilium Landau weitgehend auf Vorgaben zum Schutz vor Corona verzichten, machen kommunale Einrichtungen wie Museen und Theater häufiger von ihrem Hausrecht Gebrauch und bestehen auf das Tragen einer Maske. Aber auch da gibt es Ausnahmen...

Ludwigshafen: Maskenpflicht gilt

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen setzt weiterhin auf das Tragen von medizinischen Masken oder FFP2-Masken, schreibt eine Sprecherin auf SWR-Anfrage. Eine Maskenpflicht gilt beispielsweise auch in der Stadtbibliothek (bis zum Sitzplatz), im Wilhelm-Hack-Museum, in der Musikschule und im Hallenbad Süd (außerhalb des Schwimmbeckens). In einigen Einrichtungen gilt über die Maskenpflicht hinaus auch eine 3G-Regel, zum Beispiel in der Volkshochschule und in den Seniorentreffs.

Auch im Pfalzbau und in der Eberthalle besteht eine Pflicht zum Tragen einer FFP-2 Maske oder einer OP-Maske. Nur bei Veranstaltungen mit festem Sitzplatz entfällt die Maskenpflicht am Platz, wenn ausreichend Abstand eingehalten werden kann.

Neustadt: Hambacher Schloss

Im Hambacher Schloss, das von einer Stiftung des Landes Rheinland-Pfalz, des Landkreises Bad Dürkheim, des Bezirksverband der Pfalz und der Stadt Neustadt betrieben wird, gelten für den Besuch der Ausstellung und des Schlosses nach wie vor die Maskenpflicht sowie Hygiene- und Abstandsregeln.

SWR Stefan Nink

Das Naturkundemuseum Bad Dürkheim verzichtet dagegen auf die Maskenpflicht, empfiehlt seinen Besucherinnen und Besuchern aber ausdrücklich eine Maske zu tragen. Museumsdirektor Frank Wieland sagte dem SWR, dass nach seiner aktuellen Erfahrung etwa 90 Prozent der Gäste weiter eine Maske tragen. Auf der Internetseite seien zwar noch 3G-Regel und Masketragen vorgeschrieben, das werde gerade geändert.

Speyer: Historisches Museum verzichtet auf Masken

Auch beim Historische Museum der Pfalz in Speyer dürfen die Masken fallen. Obwohl dort wie auch beim Hambacher Schloss eine Stiftung der Träger ist - Stifter sind der Bezirksverband der Pfalz, die Stadt und das Bistum Speyer - müssen Besucherinnen und Besucher dort keine Maske mehr tragen.

In der Zooschule Landau gilt weiter eine Maskenpflicht. SWR

Der Zoo Landau geht dagegen einen Mittelweg. Im Außenbereich kann die Maske zwar wegfallen. In geschlossenen Räumen wie dem Zoo-Shop, dem Affenhaus und in der Zooschule besteht dagegen weiter Maskenpflicht.

Haßloch: Keine Masken im Holiday Park

Der private Betreiber des Holdiday-Parks in Haßloch, die belgische Plopsa-Gruppe, weist dagegen auf seiner Internetseite ausdrücklich darauf hin, dass, wer den Park besuchen will, weder einen 3G-Nachweis, noch eine Reservierung oder Maske benötigt.

Auch bei den Kinos in der Pfalz scheint die Maskenpflicht zu entfallen bzw. kein Thema mehr. Das Cineplex in Neustadt weist auf seiner Seite zumindest darauf hin, dass die Pflicht zum Tragen einer Maske entfalle, freiwillig aber weiterhin eine Maske getragen werden könne und gibt auch ein Hinweise zu den Hygieneregeln.

Bei der Filmwelt in Landau gibt es dagegen auf der Homepage des Kinos nur nach langem Suchen unter dem Stichwort "Event" die (veraltete) Auskunft, dass die 3G-Regel und Maskenpflicht gelte. Die telefonische Ansage teilt lapidar mit: "Bitte informieren Sie sich auf der Website des Kinos oder bei den Behörden.“

Landau: Disco verweist auf Wegfall der Maskenpflicht

Der private Betreiber des Reptilienzoos "Reptilium Landau" teilt auf seiner Internetseite mit, dass "alle verpflichtenden Maßnahmen (3G, Masken) entfallen. Der Reptilienzoo empfiehlt dort aber das Tragen eines Mund-Nasenschutzes.

Die Landauer Diskothek Jeanne D´Arc verweist auf ihrer Homepage dagegen ausdrücklich daraufhin, dass in Rheinland-Pfalz aktuell keinerlei Zugangsbeschränkungen wie 2G, "G+, 3G oder Maskenpflicht gelten.