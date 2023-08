Gemeinde Freisbach nach Rücktritt von gesamtem Rat im Dornröschenschlaf

Die Gemeinde Freisbach wird nach dem Rücktritt des Bürgermeisters und des gesamten Rats jetzt komissarisch verwaltet. Dennoch passiert in der Ortsverwaltung wenig.

Im Moment sind insgesamt vier Personen für das Wohl und Wehe in der Ortsgemeinde Freisbach (Kreis Germersheim) zuständig: Der Bürgermeister der übergeordneten Verbandsgemeinde Lingenfeld, Frank Leibeck, vertritt kommissarisch den Bürgermeister, seine Personalleiterin Marion Geiser vertritt den gesamten Gemeinderat. Öffentliche Ratssitzungen werde es aber bis zur Wahl am 26. November nicht geben, sagte der Büroleiter der Verbandsgemeinde, Jens Hinderberger, dem SWR.

Bis zum November kaum was zu entscheiden in Freisbach

Es gebe auch nicht wirklich viel zu verwalten im Moment. Denn nach wie vor hat Freisbach keinen genehmigten Haushalt. Alles ist noch eingefroren, so Hinderberger. Das einzige, was überhaupt für den Rat entschieden werden könnte, wären Bauanträge. Für weitere Projekte für Freisbach müsste erst die Aufsichtbehörde den Haushalt genehmigen. Als kommissarischer Bürgermeister hätte da Lingenfelds Verbandsbürgermeister mehr zu tun: Er muss alle Rechnungen für Pflichtausgaben unterzeichnen - Strom und Personal zum Beispiel oder er muss über gegebenenfalls anfallende Notreparaturen entscheiden - bei einem Wasserrohrbruch oder ähnlichem.

Gemeinde Freisbach steht nahezu still

Mit dem nicht genehmigten Haushalt konnte nicht einmal die dringend notwendige Sanierung der Duschen in der Sporthalle von Freisbach in Angriff genommen werden. Es herrscht Legionellen-Gefahr. Kurz vor seinem Rücktritt, so sagt der Ex-Bürgermeister Peter Gauweiler, hätten sich Sponsoren gemeldet, die spezielle Duschköpfe stiften wollten mit denen sich vorübergehend Legionellen verhindern lassen.

Immerhin hatte es die Gemeinde noch geschafft eine Sondergenehmigung von der Kreisverwaltung zu bekommen, dass der Kindergarten einen Container für eine zusätzliche Gruppe bekommt und die dazugehörigen Möbel. Diese Kita-Erweiterung könne nach der Sommerpause in Betrieb gehen. Aber ansonsten wird erst wieder was in Freisbach vorangehen, wenn ein neuer Gemeinderat gewählt ist und der Haushalt genehmigt ist.

Vorbereitungen zur Wahl in Freisbach

In Freisbach und der jetzt zuständigen Verbandsgemeinde Lingenfeld laufen bereits die Vorbereitungen für die vorgezogene Neuwahl am 26. November. Wie der Büroleiter der Verbandsgemeinde, Jens Hinderberger dem SWR sagte, wurden bereits mit der Druckerei Gespräche geführt, damit am Wahltag in Freisbach ausreichend Wahl-Umschläge im Sonderformat vorliegen.

Wahl in Freisbach auch ohne konkrete Kandidaten möglich

Die Wahllisten würden allerdings erst im Oktober zusammengestellt. Noch gibt es keine Kandidaten. Von den angeschriebenen Nachrückern der vergangenen Kommunalwahl hatte es nur Absagen gegeben. Falls keine Wahlliste zustande kommt, wird der Wahlschein leer bleiben und die Bürger von Freisbach könnten selbst ihre Wunsch-Kandidaten draufschreiben. Der zurückgetretene Bürgermeister Peter Gauweiler sagte dem SWR, dass es Signale aus Mainz gebe, dass künftig die Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz wieder handlungsfähig werden könnten. Wenn die Gründe für den Rücktritt von Gemeinderat und Bürgermeister ausgeräumt sind, könnte er sich vorstellen, dass sich auch zurückgetretene Ratsmitglieder wieder aufstellen lassen. Er selbst werde aus Altersgründen nicht mehr kandidieren.